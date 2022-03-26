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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan göç eden şirketler arasına Spotify da katıldı

Rusya'dan göç eden şirketler arasına Spotify da katıldı

İnternet üzerinden müzik ve podcast dinleme olanağı sağlayan uygulama Spotify, güvenlik kaygıları nedeniyle Rusya'dan çekildiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-26 11:19:20
Rusya'dan göç eden şirketler arasına Spotify da katıldı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, internet üzerinden müzik dinleme hizmeti veren şirket, çalışanları ve "olasılıkla dinleyicileri"yle ilgili güvenlik kaygıları nedeniyle çekilme kararı aldıklarını belirtti. Şirket Moskova'daki bürosunu da geçtiğimiz günlerde kapatmıştı.

Ancak şirket büroyu kapatmasının ardından, ülkeye "bağımsız haberler" sunabilmek için faaliyetlerine devam edeceğini belirtmişti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada "Maalesef, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yasa bilgiye erişimi daha da kısıtlıyor, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırıyor ve belli haberlerin suç unsuru olması Spotify çalışanları ve olasılıkla da dinleyicilerimizi riske atıyor" denildi.

Yeni kurallara göre medya kuruluşlarının Rusya'nın Ukrayna'daki işgali konusunda yayımladıkları "sahte haber" olarak görülürse, uzun hapis cezalarına yol açabiliyor.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana şirket, ambarolar nedeniyle paralı abonelik satışı da yapamıyordu. .

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