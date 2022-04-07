Rusya'dan ''G20'' açıklaması! Putin zirveye katılacak mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesine katılıp katılmayacağının olayların seyrine bağlı olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, bazı ülkelerin, Putin'in zirveye çağırılmaması gerektiği yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine Peskov "Bunu ev sahibi olan Endonezya ile görüştükten sonra netleştireceğiz" dedi.

Rusya'nın Endonezya büyükelçisi geçen ay Batılı ülkelerin itirazlarına rağmen Putin'in Kasım ayında gerçekleştirilecek G20 zirvesi için Bali'ye gideceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters .