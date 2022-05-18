Rusya'dan ''Fransa'' hamlesi! Fransız diplomatlar sınır dışı edilecek

Rusya, misilleme tedbirlerin parçası olarak Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 34 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına yanıt olarak Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği'nden 34 diplomata ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin günün erken saatlerinde, Paris'in Fransa'daki Rus diplomatik misyonlarının 41 personelini 'istenmeyen kişi' ilan etme kararıyla ilgili protesto notası vermek üzere çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'daki Fransız diplomatik misyonlarının 34 çalışanı istenmeyen kişi ilan edildi. İlgili notanın büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri talimatı verildi" ifadeleri yer aldı.

24 İTALYAN DİPLOMAT DAHA SINIR DIŞI EDİLECEK

Öte yandan Rusya Dışişleri, söz konusu misilleme tedbirler doğrultusunda İtalya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 24 diplomatın daha 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini bildirdi. Söz konusu kararın, Roma'nın 24 Rus diplomatı sınırdışı etmesine karşılık alındığı belirtildi.