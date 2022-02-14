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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan flaş 'işgal' açıklaması

Rusya'dan flaş 'işgal' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, “Batılı güçler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye hazır olabileceğinden korkuyor, Moskova bunu defalarca reddetti” dedi.

2 Saat Önce
2022-02-14 16:19:07
Rusya'dan flaş 'işgal' açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sürerken, Moskova'dan flaş açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki krizi görüştü.

Lavrov, Rus lider Putin ile görüşmesinde Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansının olduğunu belirtti.

Diplomatik çözüme vurgu yapan Lavrov, “Batılı güçler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazır olabileceğinden korkuyor, Moskova bunu defalarca reddetti” ifadelerini kullandı.

Rus Bakan, şunları kaydetti:

“Batılı güçler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazır olabileceğinden korkuyor, Moskova bunu defalarca reddetti. Müzakerelerle ilerleyebilecek bir yol görüyoruz. ABD askeri riskleri azaltacak öneriler sundu. AB ve NATO ile daimi görüşmeler mümkün değil ama anlaşma için her zaman bir şans var. Önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı.

Peskov'dan açıklama 

Bu arada Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya katılma fikrinden vazgeçmesinin Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin müzakeresine yardımcı olacağını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki büyükelçisinin Kiev'in NATO'ya katılma talebinden vazgeçmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.
Kremlin temsilcisi, "Kuşkusuz, Ukrayna'nın NATO'ya katılma fikrinin resmi olarak tescilli olarak reddedilmesi, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olacaktır. Elbette bu, Rusya'nın endişelerine daha anlamlı bir yanıt formüle etmeye büyük katkı sağlayacak bir adım."

Rusya'dan tanıma hamlesi

Öte yandan Rusya Devlet Duması Başkanı Vladimir Volodin, parlamentonun yarın, Ukrayna'nın iki ayrılıkçı cumhuriyeti Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma talebiyle ilgili iki karar taslağını görüşeceğini duyurdu.
 
Volodin, bugün yapılan Duma toplantısında, iki karar taslağının yarın Salı günü yapılması planlanan genel kurul toplantısına sunulmasına karar verildiğini kaydetti.

Volodin, iki taslak arasındaki farkın, Komünist Parti tarafından sunulan ilk taslağın, Devlet Duması tarafından onaylandıktan hemen sonra belgenin cumhurbaşkanlığına sevk edilmesini öngördüğünü açıkladı.

İktidardaki "Birleşik Rusya" partisi tarafından hazırlanan ikinci taslağa gelince, belgenin önce Dışişleri Bakanlığı'na ve diğer ilgili devlet kurumlarına incelenmek ve incelenmek üzere havale edilmesi, ardından yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Volodin, en fazla oyu alacak tasarının kabul edileceğini belirtti.
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