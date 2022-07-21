Rusya'dan flaş ''doğal gaz'' kararı

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Akımı boru hattından gaz akışı bugün yeniden başladı.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz arzını sağlayan ve 11 Temmuz'dan bu yana "bakım" nedeniyle kapalı olan Kuzey Akımı boru hattının, planlanan bakımın bitmesinin ardından bugün tekrar faaliyete geçtiği açıklandı. Rusya'dan bugün yapılan açıklamada, Avrupa'ya gaz tedariki sağlanmaya devam edileceği belirtildi.

Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akış hacminin 1,9 milyon metreküp seviyesinde olduğu belirtildi. Kuzey Akımı bakım çalışmaları için 11-21 Temmuz tarihleri arasında durdurulmuştu. Bazı Avrupa ülkelerinde çalışmaların tamamlanmasının ardından sevkiyatların devam etmeyeceği yönünde endişeler vardı.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gönderilen Rus gaz arzının durdurulabileceği endişesi, Avrupa Birliği'nin Çarşamba günü üye ülkelere acil bir adım olarak Mart ayına kadar gaz kullanımını yüzde 15 oranında azaltmalarını istemesine neden olmuştu. .