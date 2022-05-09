DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan paylaştı! Konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Marcos kazandı
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İsviçre'de 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Karadeniz'de 'Yılan adası' çatışması! Rusya'dan açıklama
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Bitcoin sert çakıldı!
Pentagon: Ruslar çok ağır ilerliyor
Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması
Otomobilde ölü bulundu
İran'daki Kaşkay Türklerine baskılar sürüyor
Teknoloji şirketlerine soruşturma
Erdoğan, konut alım-satımında üç yeni paket açıkladı
21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan Finlandiya'ya NATO tehdidi: Kayıtsız kalmayız!

Rusya'dan Finlandiya'ya NATO tehdidi: Kayıtsız kalmayız!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Moskova'nın buna kayıtsız kalmayacağını belirtti.

19 Saat Önce
2022-05-09 10:50:41
Rusya'dan Finlandiya'ya NATO tehdidi: Kayıtsız kalmayız!

Sputnik'e konuşan Gruşko, "Finlandiya'nın olası NATO üyeliği hakkında "Güvenlik açısından buna kayıtsız kalmayacağımız anlaşılır. Ordumuz, meşru savunma çıkarlarının sağlanması için gereken tüm önlemleri gözden geçirecek" dedi.

Gruşko, Helsinki'nin NATO üyesi olmasının Finlanda'nın ve İttifak'ın güvenliğini pekiştirmeyeceğinin de altını çizdi.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş