Rusya'dan Finlandiya'ya NATO tehdidi: Kayıtsız kalmayız!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Moskova'nın buna kayıtsız kalmayacağını belirtti.

Sputnik'e konuşan Gruşko, "Finlandiya'nın olası NATO üyeliği hakkında "Güvenlik açısından buna kayıtsız kalmayacağımız anlaşılır. Ordumuz, meşru savunma çıkarlarının sağlanması için gereken tüm önlemleri gözden geçirecek" dedi.

Gruşko, Helsinki'nin NATO üyesi olmasının Finlanda'nın ve İttifak'ın güvenliğini pekiştirmeyeceğinin de altını çizdi.