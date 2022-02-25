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Rusya’dan ‘Finlandiya ve İsveç’ tehdidi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının 'sonuçları olacağı' uyarısında bulundu.

1 Saat Önce
2022-02-25 21:05:19
Rusya’dan ‘Finlandiya ve İsveç’ tehdidi!

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandı. AA .

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