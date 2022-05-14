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Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e NATO mesajı

Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine yönelik adımlar hakkında yeni bir açıklama geldi.

3 Saat Önce
2022-05-14 12:25:01
Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e NATO mesajı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO, Rusya sınırına yakın noktalara nükleer güç ve altyapı konuşlandırırsa Moskova gereken önlemleri alır" dedi.

Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'ya karşı düşmanca tavır içinde olmadığını söyleyen bakan yardımcısı, iki ülkenin NATO ittifakına katılma konusunda gerçek neden görmediklerini de belirtti.

Finlandiya ve İsveç'te hükümetlerin, NATO üyeliği konusunda yarın nihai karar alması bekleniyor. .

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