DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Rekor kıran' ihracatçılar lüks yat bakıyor!
Tüy almak orucu bozar mı? Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? c
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Çorum'da köy camisi yandı
İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika
Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı
Villarreal - Bayern Münih maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Hacı Mustafa Özsoy; Sosyal Medya Kullanımının Bireysel ve Kurumsal Katkıları Nelerdir? Sosyal Medya Uzmanı Açıkladı!
Chelsea - Real Madrid maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Rusya'dan 'esir değişimi' açıklaması
Pentagon: Kiev ve Çernigiv’deki Rus birliklerin tamamı çekildi
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi geçti; işte ayrıntılar
İstanbul İETT zammı ne zaman geçerli? İstanbul otobüs, metrobüs yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak?
Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor
“ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor”

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan 'esir değişimi' açıklaması

Rusya'dan 'esir değişimi' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafının, savaşta esir düşen askerlerin takas sürecini engellediğini ileri sürdü.

2 Saat Önce
2022-04-06 20:39:16
Rusya'dan 'esir değişimi' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna ile esir değişimi süreci konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Savaşta esir düşen Ukraynalı askerler için Cenevre Sözleşmelerine uygun şartların sağlandığını belirten Mizintsev, "Askerler, iyi koşullarda kalıyor ve onlara üç öğün yemek veriliyor, zamanında tıbbi yardım sağlanıyor. Askerlere şiddet ve psikolojik baskı uygulanmıyor." dedi.

Esir değişimi için hazırlanan listede 251 askerin bulunduğunu aktaran Mizintsev, Ukrayna'nın esir değişim sürecini engellediğini ileri sürdü.

Mizintsev, "Kiev yönetimi, uzun süredir önceden kararlaştırılan koşullarda esirlerin değişimini engelliyor. Bugün planlanan esir değişimi Ukrayna tarafınca engellendi. Ukrayna tarafı, bu insani konuda da tutarsız hareket ediyor. Bu, esir düşen Rus askerlerinin iyi olmadığını düşünmek için sebeptir." şeklinde konuştu.

Esir düşen Rus askerlere işkence yapıldığını ifade eden Mizintsev, bunun Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından kayda alınmadığını söyledi.

İnsani yardımla ilgilenen uluslararası örgüt temsilcilerin Rus askerleri ziyaret edebilmesine izin verilmesi gerektiğini belirten Mizintsev, şu ifadeleri kullandı:

"Kızılhaç ve diğer insani yardım kuruluşları tarafından bu konuda önlem alınmadığı taktirde, Rusya Federasyonu, en kısa zamanda BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırabilir ve Ukraynalı temsilciler ile Kızılhaç yetkililerinden esir Rus askerlerinin sağlığı ve bulunduğu koşullar ile ilgili ayrıntılı rapor talep edebilir."

Kiev ve Sumi bölgelerinde provokasyon iddiası

Buça kentinde sivillerin ölümü ile ilgili "provokasyon" yapıldığını savunan Mizintsev, bu olayın uluslararası insan hakları örgütlerince sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Mizintsev, Kiev yönetiminin, başkent Kiev ve Sumi bölgelerinde sivilleri kullanarak yeni provokasyonlar hazırladığını iddia etti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş