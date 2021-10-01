Rusya’dan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebilecekleri somut yerler üstüne konuştukları belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi'de, Türkiye'de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye'nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.

Türkiye'nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye'de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.