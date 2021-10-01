DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kripto paralarda flaş gelişme
Gün içinde en fazla 4 fincan kahve tüketin! Yoksa...
Birgün Gazetesi, Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti
Koronavirüsün bir yan etkisi daha ortaya çıktı
Okan Bayülgen’den fenomenlere: Hepsi çöp!
İran’dan Azerbaycan sınırında dikkat çeken tatbikat
Rusya’dan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Oğuzhan Asiltürk neden vefat etti? Hastalığı neydi?
Trabzonspor'un eski yıldızı Daniel Sturridge'nin yeni takımı belli oldu!
Influencer kelimesini yanlış okuyorsunuz
Venezuela para biriminden altı sıfırı sildi
TEV burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Türk Eğitim Vakfı burs başvurusu ne zaman başlıyor?
Çocuğunuzun odasını sarı renge boyarsanız...
Çocuğunuz sizden asla ayrılamıyorsa suçlusu sizsiniz
Dergiciler Sirkeci Garı’nda

TIMETURK / DÜNYA / Rusya’dan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya’dan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebilecekleri somut yerler üstüne konuştukları belirtildi.

37 Dakika Önce
2021-10-01 13:55:49
Rusya’dan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin soruları üstüne, “(Soçi'de, Türkiye'de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye'nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.

Türkiye'nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, Türkiye'de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN