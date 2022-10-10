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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan Erdoğan'ın önerisine yeşil ışık

Rusya'dan Erdoğan'ın önerisine yeşil ışık

Kremlin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifinin mümkün olabileceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-10-10 13:32:34
Rusya'dan Erdoğan'ın önerisine yeşil ışık

Rusya, Ukrayna'nın bir dizi kentine peş peşe hava saldırıları düzenlemesinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifine yeşil ışık yaktı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak güvenlik zirvesinde görüşebileceğini söyledi. Peskov, Erdoğan'ın Ukrayna konusunda görüşmelere ev sahipliği yapma yönündeki önerisine dair soruya yanıtında, bunun mümkün olabileceğini söyledi.

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