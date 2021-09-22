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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan Erdoğan'ın ''Kırım'' açıklamasına yanıt

Rusya'dan Erdoğan'ın ''Kırım'' açıklamasına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım ile ilgili açıklamasının kendilerinde üzüntü yarattığını belirtti.

51 Dakika Önce
2021-09-22 13:55:36
Rusya'dan Erdoğan'ın ''Kırım'' açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin ‘Kırım'ın ilhakını' tanımayacağı ve ‘Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması' gerektiğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.

Peskov soru karşısında, “Tabii kendimizi (bu açıklamanın) muhatabı olarak görüyoruz, bunu bu şekilde algılıyoruz. Bu gibi açıklamaların, Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) Rusya'ya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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