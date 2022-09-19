Rusya'dan ''Erdoğan-Esed'' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki rejim lideri Esed’in görüşme ihtimalini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Mihail Bogdanov bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki görüşme fikrini desteklediğini belirtti.

RIA Novosti'nin haberine göre Bogdanov, olası Erdoğan-Esed görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Bogdanov ayrıca, Moskova'nın Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasındaki gerekli durumda bir görüşme için arabuluculuk yapabileceğini sözlerine ekledi.