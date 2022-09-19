Rusya'dan ''Erdoğan-Esed'' açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki rejim lideri Esed’in görüşme ihtimalini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
2022-09-19 12:40:42
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcı Mihail Bogdanov bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki görüşme fikrini desteklediğini belirtti.
RIA Novosti'nin haberine göre Bogdanov, olası Erdoğan-Esed görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Bogdanov ayrıca, Moskova'nın Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları arasındaki gerekli durumda bir görüşme için arabuluculuk yapabileceğini sözlerine ekledi.
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