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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan deniz korsanlığı ile mücadele çağrısı

Rusya'dan deniz korsanlığı ile mücadele çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili ülkelerin deniz korsanlığı ile mücadelede Birleşmiş Milletler himayesinde girişimleri desteklemesi gerektiğini söyledi.

6 Saat Önce
2021-08-09 18:40:21
Rusya'dan deniz korsanlığı ile mücadele çağrısı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) çerçevesindeki "Deniz Güvenliğinin Güçlendirilmesi: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu konferansta video konferans yoluyla konuştu.

Deniz yollarında birçok tehdidin olduğunu belirten Putin, deniz korsanlığı sorunuyla mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

“Girişimlerinin pekiştirilmesi gerekiyor”

Putin egemenliğe saygı, içişlerine karışmama ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gibi uluslararası hukuk normlarının uygulanmasından yana olduklarını söyleyerek "Bu konuda başarı elde etmek için, BM ve BMGK'nın koordinasyonu çerçevesinde tüm ilgili ülkeler, uluslararası örgütler ve bölgesel yapıların girişimlerinin pekiştirilmesi gerekiyor” dedi.

Deniz güvenliğinin korunması ve güçlendirilmesi ile ilgili BM'nin platformlarında yer aldıklarına dikkati çeken Putin, Basra Körfezi ve Gine Körfezi'nde güvenliğin sağlanması konusunda girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Putin, bazı ülkelerin korsanlara ve teröristlere karşı tek başına karşı koyamadığını bu nedenle ilgili tüm devletlerin güç potansiyelinin BM himayesinde birleşmesinin gündemde olduğu bilgisini verdi.

Bu konuda, edindikleri tecrübeyle paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren Putin, bu bağlamda, BM'nin çerçevesinde farklı bölgelerde deniz sorunlarıyla doğrudan mücadele edecek özel bir yapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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