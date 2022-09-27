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Rusya'dan çarpıcı tehdit! ''Nükleer silah kullanabiliriz, blöf yapmıyoruz''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, “Gerekli olduğunda nükleer silah kullanmaya hakkımız var, blöf yapmıyoruz.” İfadelerini kullandı.

3 Saat Önce
2022-09-27 10:03:05
Rusya'dan çarpıcı tehdit! ''Nükleer silah kullanabiliriz, blöf yapmıyoruz''

Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, nükleer silahların kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.

Medvedev, ''Nükleer dahil herhangi bir Rus silahı Rusya'ya ait olduğu kabul edilen toprakları savunmak için kullanılabilir. Gerekli olduğunda nükleer silah kullanmaya hakkımız var, blöf yapmıyoruz'' açıklamasında bulundu.

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