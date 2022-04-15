Rusya'dan çarpıcı Kiev açıklaması: Füze saldırılarını artıracağız!
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Topraklarımıza düzenlenen sabotajlar nedeniyle Kiev'e füze saldırıları artacak' açıklaması yaptı.
2022-04-15 10:31:29
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kiev'deki tesislere yönelik füze saldırılarının sayısı ve boyutu, Rus topraklarına yönelik sabotajların ardından artırılacak" denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasının ise tamamen ele geçirildiğini duyurdu. .
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