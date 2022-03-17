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Rusya’dan Biden'ın Putin ile ilgili açıklamasına sert tepki!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçlusu demesine sert tepki gösterdi.

1 Saat Önce
2022-03-17 13:57:02
Rusya’dan Biden'ın Putin ile ilgili açıklamasına sert tepki!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı için savaş suçlusu demesi Kremlin'den tepki gördü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "ABD, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda uzun süre sivilleri bombaladı ve nükleer silah kullandı. ABD Başkanı Biden'ın Rusya'ya ders verme hakkı yoktur. Putin kültürlü ve bilge bir uluslararası şahsiyet. Biden'ın açıklamaları kabul edilemez ve bağışlanamaz" diye konuştu.

Dünya mahkemesinin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu durdurması talebini dikkate almayacaklarını söyledi.

Kremlin sözcüsü "Heyetlerimiz Ukrayna ile barış görüşmelerine muhteşem enerji getiriyor. Ukrayna ile net parametrelere sahip bir anlaşma olanları çok hızlı durdurabilir" dedi.

Batı medyasına yönelik eleştirilerini de sürdüren Peskov "Bazı Batı medyası muhteşem sahte haberlerle ilgileniyor" dedi. .

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