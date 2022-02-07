DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya’dan Belarus’ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat
2021’in en pahalı ve en ucuz uçak biletleri açıklandı
Atatürk Havalimanı’nda kargo uçuşları sona erdi
Yerli üretim KB-5 botu Yunanistan sınırında
Yeğeninden, Fatma Girik'in bakıcısına suç duyurusu
Amerikan piyadeleri Polonya'da
Hyundai, Keşmir mesajı nedeniyle Hintlilerin hedefinde
İçişleri'nden 'İstanbul Sözleşmesi' paylaşımı
Yük treni 400 metre sürükledi: 1 ölü, 1 yaralı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Benzine zam geldi mi? Benzine zam var mı? Benzin güncel fiyatı ne kadar?
Fransa Mali’den sonra Nijer’i hedef aldı
Tesla'nın ne kadar Bitcoin'i var? Tesla Bitcoin varlığını açıkladı mı?
2022 Ek ders ücreti arttı mı? (Kadrolu-Sözleşmeli) Ek derse zam mı geldi? Ek ders 32 TL mi 35 TL mi oldu?
AB: Yüksek enflasyon uzun sürecek

TIMETURK / DÜNYA / Rusya’dan Belarus’ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat

Rusya’dan Belarus’ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’ta ‘Birlik Kararlılığı-2022’ tatbikatı kapsamında bombardıman uçaklarının devriye uçuşu yaptığını duyurdu.

11 Dakika Önce
2022-02-07 20:10:28
Rusya’dan Belarus’ta bombardıman uçaklarıyla tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Belarus'un hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 4 saat sürdü. Verilen tüm görevler eksiksiz olarak tamamlandı” denildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ‘BİRLİK DEVLETİ' ANLAŞMASI

6200f54b165573f9588e89e5

Kasım 2021'in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında başlayan Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş