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Rusya'dan, Baykar İHA'ları hakkında paylaşım

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bayraktar İHA'ları için 20 litre kapasiteli aerosol püskürtme sistemi istediği belgeleri paylaştı.

54 Dakika Önce
2022-04-01 11:02:01
Rusya'dan, Baykar İHA'ları hakkında paylaşım

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna'nın Bayraktar İHA'ları için 20 litre kapasiteli aerosol püskürtme sistemi istediği belgeleri paylaştı.

Bakanlığın yayınladığı belgede, dünya çapında uçak ve helikopterler için en büyük motor üreticilerinden biri olan Motor Sich firmasının, Baykar Teknoloji'ye İHA'ları en az 20 litre kapasiteli aerosol püskürtme sistemleri ve mekanizmalarıyla donatma imkânı olup olmadığı yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı şöyle:

Ekran Resmi 2022-04-01 11.04.26 .

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