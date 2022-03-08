DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'den Çinli şirketlere 'ağır ceza' uyarısı
Amazon’dan Rusya ve Belarus kararı
Coca-Cola’dan Rusya kararı
THY bazı seferleri iptal etti
'İstihbaratçısı da savaşçısı da akın akın Ukrayna'ya geliyor'
Starbucks’tan Rusya kararı
Putin-Benet görüşmesinden kritik detaylar
iPhone SE 3 fiyatı nedir ve ne zaman çıkacak?
Rusya'dan ateşkes kararı!
Teklif TBMM'de! Milyonları ilgilendiren düzenleme ne diyor?
YKS geç başvuruları ne zaman ve ücreti ne kadar?
Prens Hamza Kral Abdullah'tan özür diledi
Rusya atağa geçti! Bazı ürünlerin ticareti kısıtlanacak
Letonyalı milletvekili Ruslara karşı savaşa katıldı
8 Mart Spotify'a ne oldu? Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan ateşkes kararı!

Rusya'dan ateşkes kararı!

Rusya yarın sabah Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren insani koridor için Kiev, Harkiv ve diğer kentlerde saldırıları durduracak.

2 Saat Önce
2022-03-08 23:29:47
Rusya'dan ateşkes kararı!

Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00'dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.

Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu.

Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulandı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş