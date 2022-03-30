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Rusya'dan ateşkes açıklaması!

Sivillerin Mariupol'den Zaporijya'ya geçişi için yarın Moskova saati ile 10.00'da geçici ateşkes ilan edildi.

1 Saat Önce
2022-03-30 23:13:53
Rusya'dan ateşkes açıklaması!

Rusya Savunma Bakanlığı, geçici ateşkesin YARIN saat 10'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

Sivillerin Mariupol'den Zaporijya'ya geçişi için yarın Moskova saati ile 10.00'da geçici ateşkes ilan edildi.

Ateşkesin insani amaçlarla ilan edildiğini belirtilerek, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağı duyuruldu.

TRT Haber Muhabiri Eşref Yalınkılıçlı'nın kararla ilgili aktardığı bilgiye göre "Mariupol şu anda Rusya tarafından kuşatılmış durumda ve Rusya buradan bir an önce sivillerin tahliye edilmesini istiyor. Rus ordusu, Ukrayna güçlerini Mariupol'deki sivilleri kendilerine karşı bir kalkan olarak kullanmakla suçlamıştı. Kırım'ın Rusya karasına doğrudan bir bağlantısı yok. Mariupol'ün alınmasıyla doğrudan kara bağlantısının kurulması hedefleniyor."

Açıklamada Harkiv'de Ukrayna güçlerinin kontrolündeki bölgelerde insani durumun da kötüleştiği vurgulandı. .

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