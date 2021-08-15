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Rusya'dan ''Afganistan'' kararı: Kurulacak geçici hükümetle çalışılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da kurulacak geçici hükümetle çalışacaklarını söyledi.

51 Dakika Önce
2021-08-15 17:55:02
Rusya'dan ''Afganistan'' kararı: Kurulacak geçici hükümetle çalışılacak

Rus TASS haber ajansına konuşan Kabulov, Afganistan'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Afganistan'da her zaman geçici hükümetten yana olduklarına belirten Kabulov, "Bu nedenle, geçici hükümetle çalışacağız." dedi.

Kabulov, Rusya'nın Taliban'ı ülkenin yasal yönetimi olarak kabul etmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya ise "Şimdilik, bunu kabul etmedik. Her şeyin zamanı var, yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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