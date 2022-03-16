Rusya’dan açıklama: Türkiye’ye minnettarız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Pilipson, Türkiye’ye Ukrayna krizinin çözümde yardıma hazır olmasından dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Ukrayna harekatı sonrası uygulanan yaptırımlara dair açıklama yaptı.

Sputnik'e konuşan Pilipson, dengeli tutumuna kıymet verdiklerini belirttiği Türkiye'nin, birçok ülkeden farklı olarak kendi ulusal çıkarlarından taviz vermediğini ve dışarıdan olağanüstü baskıya boyun eğmediğini ifade etti.

Pilipson, “Uygulanmakta olan petrol ve gaz sektöründeki stratejik projeler istikrarlı bir şekilde işliyor, fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Henüz tamamlanmamış olan taahhütlerin gerçekleştirilmesi sürecinin de plan doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Pilipson, Ankara ile enerji alanıyla sınırlı kalmayıp çok yönlü ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini artırmak istediklerini belirtti.

Pilipson, bunun için küresel ekonomideki çalkantılara rağmen, işbirliği için geniş olanaklar olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dengeli bir tavır sergilediğini ve buna değer verdiklerini vurgulayan Pilipson, “10 Mart'ta, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme üzerinde daha önce Rusya ve Türkiye liderleri anlaşmıştı. Ankara'daki meslektaşlarımıza böyle bir etkinliği organize ettikleri için, Ukrayna krizine çözüm bulunmasında yardıma hazır oldukları için minnettarız” dedi. .