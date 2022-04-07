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Rusya’dan ABD’ye yaptırım tepkisi: Rus halkına yapılmış bir darbe!

Rusya'nın Washington Büyükelçisi, ABD'nin Rusya'nın en büyük bankalarına yönelik yeni yaptırım kararıyla ilgili olarak 'Doğrudan Rus halkına yapılmış bir darbe' açıklamasını yaptı.

3 Saat Önce
2022-04-07 08:21:11
Rusya’dan ABD’ye yaptırım tepkisi: Rus halkına yapılmış bir darbe!

ABD'nin yeni tur yaptırımlarda Rusya'nın en büyük bankalarını da hedef alması Rusya'nın tepkisini çekti.

Tass haber ajansının haberine göre Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Rusya'nın iki büyük bankasına yönelik yaptırım kararına ilişkin olarak "Doğrudan Rus halkına ve sıradan vatandaşlara yönelik bir darbe" yorumunda bulundu.

ABD, Buça'daki olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak bu ülkeye yeni yatırımlara da yasak getirdi.

Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu.

Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.

Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.

Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.

Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor. .

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