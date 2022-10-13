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Rusya'dan ABD'ye: Tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol vermeyeceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceklerini belirtti.

2 Saat Önce
2022-10-13 15:59:46
Rusya'dan ABD'ye: Tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol vermeyeceğiz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Rus petrolü için 60 dolarlık tavan fiyat uygulanmasını önermesini değerlendiren Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Bu rakamın nasıl elde edildiğini anlamıyoruz, istedikleri her şeyi söyleyebilirler. Fiyat, arz ve talep dengesine göre piyasa tarafından belirlenmelidir" dedi.

Rusya'nın tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini söyleyen Novak, Batı'nın tavan fiyat uygulamasının diğer tedarikçilere ve hatta küresel ticarete her an uygulanabilecek kötü bir emsal olduğunu belirtti.

Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını iddia etmişti. .

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