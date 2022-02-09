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Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Aptallık etmeyin!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin aptallık etmemesini söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-09 13:27:14
Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Aptallık etmeyin!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin THAAD anti-balistik füze sistemlerinin Ukrayna'ya tesliminin, krize siyasi bir çözüm bulma şansını azaltacağını söyledi ve ABD'yi "aptallıktan" kaçınmaya davet ettiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Ryabkov, Kremlin'in askeri tatbikatlar ve gerilimi düşürme konusundaki teklifleri ciddiye aldığını, ancak Rusya'nın Washington'un NATO'nun genişletilmemesi konusundaki görüşmelere hazır olup olmadığını anlayamadıklarını vurguladı. Ryabkov, güvenlik garantileri konusundaki müzakerelerin de ABD tarafının bu konuyu tartışmaya hazır olup olmamasına bağlı olduğunu vurguladı. .

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