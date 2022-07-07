Rusya'dan ABD'ye 'Alaska'yı geri alırız' tehdidi!

Rusya parlamentosunun alt meclisi Devlet Duması'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'nin Rus varlıklarını dondurması veya el koyması durumunda 'Alaska'yı geri alabileceklerini' söyledi.

T24'ün aktardığına göre; Çarşamba günü Duma tatile girmeden önce son oturumda konuşan Volodin, "Amerika şunu hep hatırlasın: Alaska diye bir toprak parçası var" dedi.

Volodin, "Yurtdışındaki kaynaklarımızı yönetmeye çalıştıklarında, bizim de geri alacak bir şeyimiz olduğunu düşünsünler" diye devam etti.

Volodin, Duma Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy'un Alaskalılar arasında Rusya'ya katılmak isteyip istemediklerine dair bir referandum yapılmasını önerdiğini de aktardı.

Duma Başkanı, daha sonra gülmemek için kendini tutarken, "Biz onların iç işlerine karışmıyoruz" dedi. Devlet Duması üyeleri Volodin'in sözlerini alkışladı.

Rusya, 1867 yılında Alaska'yı ABD'ye 7.2 milyon dolara satmıştı.