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Rusya’dan ABD’nin suçlamalarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya tarafından Ukrayna hakkında dezenformasyon yürütüldüğü iddialarının yer aldığı açıklamalarını, yeni bir propaganda bülteni olarak nitelendirdi.

1 Saat Önce
2022-01-22 16:00:37
Rusya’dan ABD’nin suçlamalarına tepki

Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, “Rusya ile ABD arasında Cenevre'de yapılan görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ‘Ukrayna hakkındaki politikası' ile ilgili bir başka propaganda bülteni yayınladı” dedi.

Zaharova, görüşme öncesinde yayınlanması, bağlamından koparılmış belli başlı konular ve Rusya'ya atfedilen, ancak gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar üzerinden oluşturulmasının, metnin propaganda amaçlı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Zaharova, “Ortaya bir beceriksizlik çıkmış. Partnerlerimizin onlarca yıldır hep yaptığı gibi” ifadelerini de kullandı.

ABD, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki dünkü görüşme öncesinde Rusya'nın Ukrayna ile ilgili politikası hakkında ‘Gerçekler ve Yalanlar: Rusya'nın Ukrayna dezenformasyonu' başlıklı bir bülten yayımladı.

Yayımlanan metinde, Batı'nın Ukrayna'yı krize sürüklediği iddialarının tamamen kurgu olduğu belirtiliyor.

Metinde Ukrayna'nın Rusya ile ilişkilerde saldırgan taraf olduğunun gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı asılsız suçlamalar yönelttiğini iddia ediyor.

Rus askerlerinin Rusya topraklarındaki hareketinin de sadece bir yeniden konuşlandırma durumu olmadığını kaydeden ABD Dışişleri bakanlığı, bunun ‘Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı açıkça br tehdit' olduğunu da ileri sürüyor. .

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