Rusya'dan ABD/İngiliz istihbaratının siber saldırı suçlamalarına yanıt

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD ve İngiliz istihbarat kurumlarının öne sürdüğü, başta devlet kurumları olmak üzere uluslararası enerji şirketleri ve diğer büyük firmalara yapılan siber saldırılarda Rusya'nın parmağı olduğu iddiasını reddetti.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Siber Güvenlik ve Altyapı Koruma Dairesi ile İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, ortak bir rapor yayınlayarak Rus askeri istihbarat servisi Ana İstihbarat Dairesi'nin (GRU) 2019 yılı ortalarından 2021 yılı başına kadar hacker saldırıları düzenlediğini iddia etti.

İddialara yanıt veren Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, "Rus devlet yapılarının ABD ve dışındaki resmi ve özel tesislere yönelik saldırılarda dahli olduğunu kesinlikle reddediyoruz. Siber suçlarla mücadelenin Rusya'nın önceliği ve her türlü suçlarla mücadeleye ilişkin politikasının ana bölümü olduğunu, bunun uygulanması için geniş sistem cephaneliğinin kullanıldığının altını çiziyoruz" dedi.

“ABD topraklarında düzeni yeniden sağlanması gerekir”

"Son zamanlarda giderek artan bir şekilde stratejik istikrara yönelik meydan okuma olarak tezahür eden siber tehditlerin küresel doğası dikkate alındığında, bunlara karşı koymanın en etkili yolu, yetkili devlet dairelerinin aktif şekilde işbirliği yapmasıdır" diye devam eden elçilik, şu ifadeleri kullandı:

"ABD tarafının asılsız suçlamalardan vazgeçerek uluslararası enformasyon güvenliğini güçlendirmek için Rus uzmanlarla profesyonel çalışmalara ve bu bağlamda siber suçlarla mücadele için ortak çabalara odaklanacağını umuyoruz. Rusya'nın kritik altyapı tesislerini sürekli hedef alan saldırıların çıkış noktası olan ABD topraklarında düzeni yeniden sağlanması gerekir."

Raporda, yüzlerce devlet kurumu, enerji şirketi ve uluslararası çapta birçok firmanın bulut hizmetlerine girmek için kullanılan 'kaba kuvvet' yönteminin Rus bilgisayar korsanları tarafından tercih edilen bir yol olduğunun tespit edildiği öne sürüldü.

Belgede, GRU ile bağlantılı operatörlerin saldırılarında kullanılan yöntemlerle 2016 ve 2020 ABD seçimlerini bozma girişimleri olduğu savunuldu.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.