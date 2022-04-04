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Rusya’dan AB ülkelerine karşı vize kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 'dostça olmayan' eylemlerine karşı, vizeyle ilgili tedbirlerin alınması konusunda karar imzaladı.

53 Dakika Önce
2022-04-04 16:56:09
Rusya’dan AB ülkelerine karşı vize kararı

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Rusya, AB ülkelerinin yanı sıra Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ile vize alımını kolaylaştıran anlaşmaların bazı maddelerini askıya aldı.

Söz konusu karar, AB ülkelerinden Rusya'ya gelen resmi temsilciler ile gazeteciler için geçerli olacak.

Diplomatik pasaport sahibi olanların Rusya'ya vizesiz seyahat etmeleri de yasaklanacak.

Ayrıca, Putin, imzaladığı kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığına, "düşmanca eylemlerde bulunan" yabancı uyruklu ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişlerini sınırlandırması talimatını verdi. AA .

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