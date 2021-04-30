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Rusya'dan AB'nin yaptırımlarına yanıt: Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen ay uygulanan yaptırımlara cevaben Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de dahil 8 AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

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30.04.2021 18:53:55
Rusya'dan AB'nin yaptırımlarına yanıt: Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 ve 22 Mart tarihlerinde 6 Rusya vatandaşına yaptırım uygulayan AB'ye verilen yanıtı açıkladı.

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre AB ülkelerinin vatandaşı ve AB'nin resmi kurumlarının temsilcisi olan 8 kişiye yaptırım listesine dahil edildi.

AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Fransız üyesi Jacques Maire, Berlin Başsavcısı Jorg Raupach, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) Başkanı İvars Abolins, Letonya Devlet Dili Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Krallığı Toplam Savunma Araştırma Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ile Estonya Dil İdaresi Başkanı İlmar Tomusk listede yer alan isimler oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan