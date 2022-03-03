Rusya'daki protestolarda gözaltı sayısı 7 bin 500'ü geçti

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için yedinci gününde devam eden protesto eylemlerine yüzlerce kişi katılırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı.