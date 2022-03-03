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Rusya'daki protestolarda gözaltı sayısı 7 bin 500'ü geçti

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için yedinci gününde devam eden protesto eylemlerine yüzlerce kişi katılırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

1 Saat Önce
2022-03-03 00:02:31
Rusya'daki protestolarda gözaltı sayısı 7 bin 500'ü geçti

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemleri düzenlendi.

Eylem öncesi Moskova merkezindeki cadde ve meydanlarında sıkı güvenlik önlemleri alan polis, barikatlar kurdu.

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Girişi kapatılan Kızıl Meydanı yakınlarında toplanan kalabalık, Rus hükûmetinden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlaması talebinde bulundu.

St. Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'ne çıkan yüzlerce kişi de savaş karşıtı pankartlar açarak "Savaşa karşıyız" sloganı attı.

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Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Rusya'nın 32 kentinde düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen eylemlerde 7 bin 500'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. AA .

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