DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan paylaştı! Konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Marcos kazandı
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İsviçre'de 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Karadeniz'de 'Yılan adası' çatışması! Rusya'dan açıklama
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Bitcoin sert çakıldı!
Pentagon: Ruslar çok ağır ilerliyor
Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması
Otomobilde ölü bulundu
İran'daki Kaşkay Türklerine baskılar sürüyor
Teknoloji şirketlerine soruşturma
Erdoğan, konut alım-satımında üç yeni paket açıkladı
21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

TIMETURK / DÜNYA / Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası

Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası

Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova’nın Kızıl Meydanı’nda bugün yapıldı. Rus Ordusu’nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya’nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.

3 Gün Önce
2022-05-07 14:36:03
Rusya’da ‘Zafer Günü’ provası

Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan'da kıyafetli prova gerçekleştirdi.

rus1_1

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti.

rus2

Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı.

hel

Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs'ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.

rus3_1

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası bugün Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı" ifadelerini kullandı.

rus4

KIYAMET UÇAĞI DA YER ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80'de tören provasında yerini aldı.

uca2

Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.

tank

RUSYA ZAFER GÜNÜ NE ZAMAN?

İkinci Dünya Savaşı, 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı.

Sovyetler Birliği, bu savaşta Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratan ittifakın bir parçasıydı; savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Almanya, Mayıs 1945'te yenilgiyi kabul etti, koşulsuz teslim anlaşmasını imzaladı, 8 Mayıs'ta yerel saatle 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Sovyetler Birliği'nde vakit gece yarısını geçmişti. Bu nedenle, Rusya'da Zafer Günü 9 Mayıs'ta kutlanıyor.

silah_1

b1_3

b2_2

b3_2

b6

 

  .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş