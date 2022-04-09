Rusya’da zafer günü kutlanacak: Gözler 9 Mayıs’a çevrildi!

Tüm gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 9 Mayıs Zafer Günü'nde vereceği mesajlara çevrildi.

Sovyetler Birliği'nin 1945'te Naziler karşısında zafer kazandığı olan 9 Mayıs Zafer Günü'nde Putin'in mesajları ne olacak? Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, gözler de bu tarihe çevrildi. Bundan tam 1 ay sonra, Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlenecek, Putin mesajlar verecek. Yeni tip silahların sergilenerek NATO'ya gözdağı verilen bu geçit töreni, bu sene Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleştirilecek, açıklamalar bu anlamda daha da önem kazanacak.

"ÇOK ZOR SAHNELERİ TECRÜBE EDECEĞİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, 9 Mayıs tarihine dikkat çekti. Dün yaptığı konuşmada Macron, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup ettiği bayrama atıfta bulunarak, “9 Mayıs, Rusya için ulusal bir bayram, önemli bir askeri olay ve 9 Mayıs'ın Putin için bir zafer günü olma zorunluluğu neredeyse kesin. Çabalarını Donbas'ta yoğunlaştıracaklar ve önümüzdeki günlerde çok zor sahneleri tecrübe edeceğiz” dedi.

"CEPHEDE FELAKETE YOL AÇABİLİR"

Fransız haber ajansı AFP, Putin'in Nazilere karşı Sovyet zaferi ile Ukrayna'nın Nazizimden arındırılması arasında paralellikler kurmak isteyeceğini aktardı. Fransız haber ajansına konuşan üst düzey bir Batılı yetkili, “9 Mayıs tarihinin Kremlin için önemli olduğuna inanıyoruz” derken, askeri harekâtı siyasi amaçlara göre uydurmanın cephede felakete yol açabileceğini de ekledi.

Putin'in bir başka hedefinin ise, müzakerelere askeri üstünlüğü arttırarak devam etmesi olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan 9 Mayıs tarihine kadar Donbas'ın tamamını ele geçiremese de en azından kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'un tamamında kontrolü sağlamayı amaçladığı da öne sürülüyor.

9 MAYIS'TA NE OLDU?

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı. Almanya, normalde 8 Mayıs 1945'te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin'deki Alman Parlamentosu'na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti. Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor. .