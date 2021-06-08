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Rusya'da yoksulluğun sorumlusu bulundu!

Rusya'da yoksulluğun sorumlusu bulundu!

Rusya'nın önde gelen üniversitelerinden Yüksek Ekonomi Okulu'nun rektörü Yaroslav Kuzminov, ülkedeki yoksulluğun suçunu ilk ve orta kademe öğrencilere yıktı.

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08.06.2021 13:48:21
Rusya'da yoksulluğun sorumlusu bulundu!

Rusya'nın önde gelen üniversitelerinden Yüksek Ekonomi Okulu'nun rektörü Yaroslav Kuzminov, ülkedeki yoksulluğun suçunu ilk ve orta kademe öğrencilere yıktı. 

İzvestiya gazetesine röportaj veren Kuzminov, her sınıfta öğrencilerin yaklaşık yüzde 30'unun derslerden geri kaldığını, ancak velilerin çocukların açığını kapatmak için özel öğretmen tutacak parası olmadığını söyledi.

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Rektör Kuzminov, bu öğrencilerin zayıf Rusça ve matematikle mezun olduğuna dikkat çekerek neticede ekonomik açıdan başarısız olduğunlarını ileri sürdü.
 
Kuzminov, bu bireylerin ilerleyen yıllarda ailelerine yük olduğunu ve daha başarılı insanların kazançlarına ortak olarak ekonomiyi zayıflattığını da söyledi.
 
Yaroslav Kuzminov, bu yüzden yoksulluğun önlenmesi için okullardaki başarısız öğrenci oranının İskandinav ülkelerinde olduğu gibi yüzde 10'luk sınırın altına düşmesinin şart olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İzvestiya+TürkRus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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