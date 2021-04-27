Rusya'da, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a 12 milyon dolar ceza verildi

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi (FAS), ABD'li teknoloji devi Apple şirketine, Rus antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 12 milyon 88 bin dolar (906 milyon ruble) ceza verdi.