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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir üniversitede silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Rusya basını 8 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

2 Saat Önce
2021-09-20 10:24:06
Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Interfax haber ajansının haberine göre, Perm kentindeki bir üniversiteye kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı.

TASS haber ajansı, 8 kişinin öldüğünü 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Üniversite basın servisi ise bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflara kilitlendiğini açıkladı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde öğrencilerin camlardan atlayarak kaçtığı görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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