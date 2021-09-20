Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir üniversitede silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Rusya basını 8 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırgan etkisiz hale getirildi.
2021-09-20 10:24:06
Interfax haber ajansının haberine göre, Perm kentindeki bir üniversiteye kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı.
TASS haber ajansı, 8 kişinin öldüğünü 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Üniversite basın servisi ise bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflara kilitlendiğini açıkladı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde öğrencilerin camlardan atlayarak kaçtığı görüldü.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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