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Rusya'da üniversite binasında silahlı saldırı: 8 ölü

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

35 Dakika Önce
2021-09-20 19:41:23
Rusya'da üniversite binasında silahlı saldırı: 8 ölü

Perm Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açtığı, personelin ve öğrencilerin sınıflara saklandıkları kaydedildi.

Rus basınında yer alan görüntülerde, binada bulunanların camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise sınıf kapıları önünde sandalyelerle barikatlar kurduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak, olaydan kısa süre sonra saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Rusya Soruşturma Komitesi de yaptığı açıklamada, Perm Üniversitesindeki silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

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Açıklamada, okulun öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Türkiye saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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