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Rusya’da uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo’da sert iniş nedeniyle kaza yapan uçakta 9 kişi hayatını kaybetti.

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19.06.2021 22:51:34
Rusya’da uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kemerovo bölgesinde paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi.

Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı.

24 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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