Rusya’da seçimlerin kazananı belli oldu

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan seçimlerde oyların 99’unun sayıldığı belirtildi. İktidar partisi Birleşik Rusya, anayasal çoğunluğu sağladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenleri ve seçimlere yoğun katılımları için Rusya vatandaşlarına teşekkür etti.

Buna göre Duma'da yer alacak beş partinin oyların dağılımı şu şekilde:

Birleşik Rusya — % 49.82 Rusya Federasyonu Komünist Partisi — % 19.00 Rusya Liberal Demokrat Partisi — % 7.49 Adil Rusya - Gerçek İçin — % 7.42 Yeni İnsanlar — % 5.35

Rusya'daki seçimlerde baraj sistemi uygulanıyor. Bir siyasi partinin parlamentoya girebilmesi için yüzde 5 olan seçim barajını geçmesi gerekiyor.

2016'da yapılan seçimlerde Birleşik Rusya yüzde 54.2, KPRF yüzde 13.34, LDPR yüzde 13.14, Adil Rusya yüzde 6.22, Rusya'nın Komünistleri Partisi yüze 2.27, Yabloko Partisi yüzde 1.9 oy almıştı.

Rusya'da koronavirüs tedbirleri eşliğinde 17 Eylül'de başlayan ve üç gün süren Duma seçimlerinde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerindeki 39 parlamentoda vekilleri belirlemek için oy kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.