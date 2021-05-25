DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Meksika'da mafya suikasti; emniyet müdürü öldürüldü
ANALİZ: 'Oltalama'ya gelmeyin...'
Süleyman Soylu yalnız değildir, hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecek
İran'da 592 kişiden sadece 7'si adaylık izni alabildi
Bakan Muş'tan peynir ithalatı açıklaması
Hibe desteği başvuruları bugün başlıyor
8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek
Blinken, Orta Doğu turunun ilk ayağı İsrail'de
İsrail ateşkese rağmen bir Filistinli'yi daha öldürdü
Rusya’da savcılık, eşcinsel tema içeren reklama soruşturma başlattı
‘’Cumhuriyetçilere göre gerçek başkan hâlâ Trump’’
9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Maduro’dan Kolombiya’ya çağrı
Trump'a 22.9 milyon dolarlık 'Çin virüsü' davası açıldı
BM’den Mali’deki darbecilere uyarı: Derhal serbest bırakın

Rusya’da savcılık, eşcinsel tema içeren reklama soruşturma başlattı

Rusya’da savcılık Dolce & Gabbana şirketinin, eşcinsel tema içeren parfüm reklamının yasaklanması için soruşturma başlattı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.05.2021 09:42:45
Rusya’da savcılık, eşcinsel tema içeren reklama soruşturma başlattı

Rusya'da savcılık Dolce & Gabbana şirketinin, eşcinsel tema içeren parfüm reklamının yasaklanması için soruşturma başlattı.

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi milletvekili Mikhail Romanov, Dolce & Gabbana moda ve parfüm şirketinin, bir ürününün reklamlarında öpüşen iki kadın ve iki erkek görüntüsüne tepki gösterdi ve bunların yasaklanması için savcılığa başvurdu.

Söz konusu görüntüler, dünyaca ünlü İtalyan şirketinin, sevgililer günü dolayısıyla “Love is Love” sloganıyla hazırlattığı iki reklam filmi görüntülerinde yer aldı.

Rusya'da aynı cinsten cinsel ilişki propagandası yapılması yasak

Rusya'da eşcinsel ilişki yasal ancak, aynı cinsten cinsel ilişki propagandası yapılması yasak.

Sivil toplum örgütleri, eşcinsellere karşı nefret eylemlerini ve saldırıları artırdığı gerekçesiyle bu düzenlemeye de karşı çıkıyor.

Dolce & Gabbana yönetiminden, şu ana kadar savcılığın girişimine karşı bir açıklama yapılmadı.

Saint Petersburg mahkeme, yaptığı açıklamada, “aile değerlerine aykırı ve geleneksel olmayan cinsel ilişki propagandası yaptığı” gerekçesiyle iki kadının ve iki erkeğin öpüşme sahnelerini yer aldığı iki ayrı Dolce & Gabbana Instagram reklamının yasaklanması için savcılığın soruşturma başlattığını teyit etti.

Açıklamada, savcılığın soruşturma için somut delilleri ortaya koyma gibi bazı idari hükümlülükleri yerine getiremediği için hala işleme sokulmadığı bildirildi.
 
Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş