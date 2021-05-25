Rusya’da savcılık, eşcinsel tema içeren reklama soruşturma başlattı

Rusya’da savcılık Dolce & Gabbana şirketinin, eşcinsel tema içeren parfüm reklamının yasaklanması için soruşturma başlattı.

Rusya'da savcılık Dolce & Gabbana şirketinin, eşcinsel tema içeren parfüm reklamının yasaklanması için soruşturma başlattı.

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi milletvekili Mikhail Romanov, Dolce & Gabbana moda ve parfüm şirketinin, bir ürününün reklamlarında öpüşen iki kadın ve iki erkek görüntüsüne tepki gösterdi ve bunların yasaklanması için savcılığa başvurdu.

Söz konusu görüntüler, dünyaca ünlü İtalyan şirketinin, sevgililer günü dolayısıyla “Love is Love” sloganıyla hazırlattığı iki reklam filmi görüntülerinde yer aldı.

Rusya'da aynı cinsten cinsel ilişki propagandası yapılması yasak

Rusya'da eşcinsel ilişki yasal ancak, aynı cinsten cinsel ilişki propagandası yapılması yasak.

Sivil toplum örgütleri, eşcinsellere karşı nefret eylemlerini ve saldırıları artırdığı gerekçesiyle bu düzenlemeye de karşı çıkıyor.

Dolce & Gabbana yönetiminden, şu ana kadar savcılığın girişimine karşı bir açıklama yapılmadı.

Saint Petersburg mahkeme, yaptığı açıklamada, “aile değerlerine aykırı ve geleneksel olmayan cinsel ilişki propagandası yaptığı” gerekçesiyle iki kadının ve iki erkeğin öpüşme sahnelerini yer aldığı iki ayrı Dolce & Gabbana Instagram reklamının yasaklanması için savcılığın soruşturma başlattığını teyit etti.

Açıklamada, savcılığın soruşturma için somut delilleri ortaya koyma gibi bazı idari hükümlülükleri yerine getiremediği için hala işleme sokulmadığı bildirildi.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.