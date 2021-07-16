DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD’li FETÖ uzmanı avukat: ABD’de hala güçlüler
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi
Osmaniye'de feci kaza; sürücü ile birlikte onlarca kurbanlık öldü
'İçme suyu alamayan hiçbir ilçemiz beldemiz yok'
Arka Sokaklar 594. bölüm izle | Arka sokaklar sezon finali tek parça izle
ANALİZ: Çin, Afganistan'da ilerliyor
Orhan İnandı hakkında hapis istemiyle dava açıldı
ABD, Çin'e gözdağı vermek için F-22'leri gönderiyor
Keşmir'de Kurban Bayramı'nda 'inek, buzağı ve deve' kesimi yasaklandı
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
ÖSYM, YKS kontenjan kılavuzunu yayımladı
Lavrov: ABD misyonu Afganistan'da başarısız oldu
Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
Rize’de selin izleri siliniyor
FETÖ'den 137 kişiye 'etkin pişmanlık'

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'da radardan kaybolan uçak sert iniş yaptı

Rusya'da radardan kaybolan uçak sert iniş yaptı

Rusya’nın Tomsk bölgesinde, radardan kaybolan AN-28 tipi yolcu uçağının ormanlık araziye iniş yaptığı ve uçakta bulunan hiç kimsenin hayatını kaybetmediği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-07-16 16:18:00
Rusya'da radardan kaybolan uçak sert iniş yaptı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Kedroviy şehrinden Tomsk'a uçarken, Bakçarskiy bölgesinde radardan kaybolan AN-28 tipi yolcu uçağının bölgeye sert iniş yaptığını belirtti.

Uçakta 2'si çocuk 15 yolcu ve 4 kişilik mürettebat bulunduğunu kaydeden yetkililer, büyük hasar alan uçaktaki hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini ifade etti.

Yolcuların olay yerinden götürülmesi için bölgeye helikopterler sevk edildiği bildirildi.

Kazanın, uçağın motorundaki arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Rusya Soruşturma Komitesi kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH