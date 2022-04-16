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Rusya'da moralleri sıfırlayan saldırıda 'Bayraktar SİHA'ları' detayı

Rus donanmasının sancak gemisi olan Moskova’nın batışında Türk yapımı Bayraktar SİHA'ların önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Moskova'yı havadan gözlemleyen iki SİHA'nın geminin elektronik sistemlerini bozduğu ve bu sayede Ukrayna'nın Kiev'den fırlattığı Neptun füzelerine karşı savunmasız kaldığı anlaşıldı.

26 Dakika Önce
2022-04-16 10:23:13
Rusya'da moralleri sıfırlayan saldırıda 'Bayraktar SİHA'ları' detayı

Rusya'nın Karadeniz donanmasının amiral gemisi Moskova'nın batışının ayrıntıları belli olmaya başladı. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın da doğruladığı haliyle bu üstün savaş gemisi Ukrayna'dan fırlatılan iki Neptün füzesi ile vuruldu.

Görevi, etrafındaki bütün donanmaya füzelere ve uçaklara karşı savunma sağlamak olan Moskova'nın batışında Bayraktar SİHA'ların da önemli rolü oldu; en az iki SİHA'nın geminin radar sistemlerini karıştırıp işlemez hale getirdiği, bu sayede kör olan geminin üzerine gelen füzeleri göremediği ortaya çıktı.

RUSYA KARADENİZ'DE
CAYDIRICILIĞINI KAYBETTİ

Rus donanmasının Moskova ile aynı özelliklere sahip üç gemisi vardı, artık iki tane kaldı. Geri kalan iki gemi Kuzey Denizi ve Pasifik'te görev yapıyor ve onların bu stratejik görevlerini bırakıp Karadeniz'e gelmesi mümkün değil. Kaldı ki Montrö Antlaşması da bu gemilerin Karadeniz'e giriş yapmasına engel. Bu sebeple Rus donanması Ukrayna kıyılarından uzaklaştı ve çoğu uzmana göre artık Rusya'nın Odessa başta olmak üzere Ukrayna kıyılarına denizden çıkartma yapması çok zorlaştı.

Moskova ile ilgili en ilginç iddialardan biri, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haça ait olduğu öne sürülen bir kıymık parçasının bu gemiyle birlikte denize gömüldüğü. Hristiyanlık inancının en önemli dini sembol kalıntılarından biri olan bu haç parçası 2020'de gemiye yerleştirilmişti.

TÜRKİYE AÇISINDAN AVANTAJ

Çoğu askeri uzmana göre Rusya'nın bu geminin yerine yenisini inşa etmesi imkansız. Rusya'nın Karadeniz donanmasının bu şekilde zayıflaması, Türkiye açısından da bir avantaj.

Kaynak: karar.com .

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