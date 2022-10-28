Rusya'da 'LGBT propagandası’ cezası ağırlaştırılıyor

Rusya’da daha önce çıkan LGBT propagandasını yasaklayan yasanın kapsamını genişleten tasarı Meclis’in alt kanadı Duma’da onaylandı.

Rusya'da, 2013 yılından bu yana yürürlükte olan yasaya göre, çocukları teşvik edecek ve etkileyecek biçimde LGBT propagandası yapmak suç sayılıyor.

Duma'da yeni onaylanan düzenlemeye göre, televizyonlarda, filmlerde, kitaplarda, reklamlarda, internet ortamında veya halka açık farklı platformlarda LGBT propagandası sayılabilecek yayınlarda bulunmak artık suç sayılabilecek.

PARA CEZASI VE SINIR DIŞI

LGBT propagandası tespit edilen suçun para cezası kişilerde 6 bin 500 dolar, kurumlarda ise 70 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

‘LGBT propagandası suçundan' hüküm giyen yabancı uyruklular yeni düzenleme kapsamında Rusya'dan sınırdışı edilebilecek.

Tasarıyı destekleyen milletvekilleri, “Batı'nın dayattığı, Rusya'ya uymayan değerlere karşı ülkenin değerlerini koruma çabasında" olduklarını belirtiyor.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Tasarının önde gelen ismlerinden milletvekili Aleksander Khinshtein, daha önce yaptığı açıklamada, mevcut yasanın kapsamının genişletilmesiyle beraber sansürün devreye gireceği yönündeki eleştirileri reddetmişti. Khinshtein, “LGBT'ye bir olgu olarak referans verilmesini yasaklamıyoruz. Propagandayı yasaklıyoruz. LGBT bugün bir hibrid savaş unsuru ve bu hibrid savaşta değerlerimizi, toplumumuzu ve çocuklarımızı korumak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

TİKTOK'A CEZA

Çocuk yaşta kullanıcıları da bulunan Çin merkezli video paylaşımı uygulaması TikTok, mevcut ‘LGBT propagandası yasağını' ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'da yaklaşık 50 bin dolar (3 milyon ruble) para cezası almıştı. Öte yandan ülkedeki tüm yayınevlerine, sözkonusu yasayı ihlal eder nitelikteki kitapları raflardan kaldırma çağrısı yapıldı. .