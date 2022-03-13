DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konyaspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor
Belçika 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu
Gökhan Malçok Asya ülkelerinin ülkemizdeki ilk tercihi Design Hair Clinic olduğunu belirtti
A101 Aldın Aldın 17 Mart | 17 Mart A101 broşürü yayımlandı!
'Ukrayna'ya savaşmaya gidecekler, Esed rejiminin 'Şebbihaları'dır'
Mukteda Sadr’dan İran'ı kızdıracak çıkış
Solucanların da kompleks kararlar verebildiği keşfedildi
Tokyo'daki okullara bir asır sonra kılık-kıyafet serbestliği getirildi
Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
Rusya'da kozmetik mağazalarında izdiham!
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi başladı
Anonymous: Rus medeniyetine değil, Putin'e karşıyız
Kaderimin Oyunu 12. bölüm tek parça izle | Star TV Kaderimin oyunu yeni bölüm ful izle
Ukrayna'da bir belediye başkanı daha kaçırıldı
Başpiskopos Eustratios: “Putin Hitler’den farksız, tarihimizi çalmak istiyor”

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'da kozmetik mağazalarında izdiham!

Rusya'da kozmetik mağazalarında izdiham!

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazaları önlerinde saatler süren kuyruklar dikkat çekti.

2 Saat Önce
2022-03-13 14:15:47
Rusya'da kozmetik mağazalarında izdiham!

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazalarında yaşanan panik alışverişi, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açıyor.

Sephora, Victoria's Secret, Dior, The Body Shop, Chanel ve Mac gibi markaların Rusya'daki günlük satışları, mağazalarının kepenklerini indirmeden önce katlandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş