Rusya'da kozmetik mağazalarında izdiham!
Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazaları önlerinde saatler süren kuyruklar dikkat çekti.
2022-03-13 14:15:47
Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazalarında yaşanan panik alışverişi, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açıyor.
Sephora, Victoria's Secret, Dior, The Body Shop, Chanel ve Mac gibi markaların Rusya'daki günlük satışları, mağazalarının kepenklerini indirmeden önce katlandı. .
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