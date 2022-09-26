Rusya’da kısmi seferberlik sonrası kaos hakim!

Rusya’da seferberlik kaosu patlak verdi. Seferberlik belgelerinin hatalı düzenlendiği ortaya çıkarken, Putin’e yakın isimlerin de eleştirdiği alımlarda büyük kargaşa yaşanıyor. Hatalı askere alımların iptal edilmesi istenirken, seferberlikte etnik azınlıkların yaşadığı bölgelere öncelik verilmesi de eleştiriliyor. Öte yandan ülke genelinde protesto dalgası hızla büyüyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana uyguladığı ilk seferberlik sonrası ülke kaosa sürüklendi. Geçtiğimiz çarşamba günü Rusya lideri Vladimir Putin, işgal ettikleri bölgelerde yapılan referandum sonrası, Rusya'ya bağlanacak topraklara Ukrayna'nın müdahale etmesi durumunda savaş başlayacağını duyurmuş, bu kapsamda önlem olarak 300 bin asker alımının yapılacağını açıklamıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre; Rus askeri yetkililerin, zoraki ve usulsüz askeri alım politikalarına karşı tepkiler artarken, protestolarda tutuklananların sayısı 2 bini aştı. Amerikan CNN kanalının haberine göre, Rus askerlik şubeleri, düzenledikleri yanlış belgelerle, reşit olmayan çocukların babalarını, askerlik tecrübesi olmayanları ve savaşamayacak durumda olanları zorla askere aldı. Haberde etnik azınlık gruplardan, Slavlara oranla daha fazla alım yapıldığı kaydedilirken, Kafkasya'da Türk azınlıkların yaşadığı bölgelerde askere alımlara karşı protestolar düzenlendi. Ülke içinde Putin'e yakın isimlerin de seferberlik uygulumasını eleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

PUTİN'E YAKIN İSİMLER DE ELEŞTİRDİ

Rus politikacılar ve Putin'e yakın isimler de eleştiri oklarını tepkilere neden olan seferberlik kararına ve Kremlin'e yöneltti. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, askere alınmaya uygun olmayan erkeklerin de askere çağrıldığına dair haberlere ilişkin, “Bu tür aşırılıklar kesinlikle kabul edilemez ve bunların toplumda sert bir tepkiyi tetiklemesini kesinlikle doğru buluyorum” dedi. Devlet Duması'nın Başkanı Vyacheslav Volodin de “Eğer bir hata yapılmışsa, bunu düzeltmek gerekir” diye belirtti. Kremlin destekçisi olarak bilenen televizyon kanalı RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Erlerin 35 yaşına kadar askere alınabileceğini açıkladı. Celpler 40 yaşındakilere gidiyor. Sanki bilerek, sanki inat olsun diye insanları çileden çıkarıyorlar” eleştirisinde bulundu.

MADDİ HATALAR YAPILIYOR

Haberde askeri alım belgelerinde ciddi taslak hataları olduğu, ve askerlik yapmaya uygun olmayan kimselerin askeri alındığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'ya bağılı Saha Yakut Cumhiriyeti Başkanı Aysen Nikolaev, düzenlenen belgelerdeki hatalar yüzünden reşit olmayan çocukların babalarının askere alındığını belirtti. Rus yetkililere telegram üzerinden çağrıda bulunan Nikolaev, “Yanlışlıkla seferber edilen herkes geri gönderilmeli” çağrısında bulundu.

GÖSTERİLER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararı protesto edildi. Protesto sırasında gözaltına alınan bir gösterici, kendisine tokat atan polise kafa atarak karşılık verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından patlak veren protestolar sürüyor. Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale, Yakutistan, İrkutsk, Reftinsky ve Arhangelsk'de eşlerini ve çocuklarını askere göndermek istemeyen kadınlar sokağa indi. Kadınlar, "Çocuklarımızı neden götürüyorsunuz?" diye bağırarak, "Kime saldırıldı? Rusya'ya mı saldırıldı? Ukrayna'ya saldıran bizdik. Rusya Ukrayna'ya saldırdı! Savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı. Zaman zaman göstericiler ile polis arasında tansiyon yükselmesi ile polis göstericilere copla müdahale etti. Protesto sırasında 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan bir gösterici ise kendisine tokat atan polise kafa atarak karşılık verdi.

300 DAĞISTANLI CAN VERDİ

Dağıstan'dan Ukrayna'ya şimdiden binlerce asker tedarik edildiğine inanılıyor ve son yapılan analizler, Dağıstan'ın savaşta diğer Rus bölgelerinden daha fazla kayıp verdiği tahmin ediliyor. Bu ayın başlarında yapılan bir analize göre, Ukrayna'da Rusya saflarında savaşan en az 300 Dağıstanlı askerin öldüğüne inanılıyor.

2 BİN 247 KİŞİ GÖZALTINDA

Rusya merkezli insan hakları ve medya projesi OVD-Info, Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrası ülkenin dört bir yanında başlayan gösterilerde bugüne kadar 2 bin 247 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ETNİK AZINLIKLAR HEDEFTE

Ülkenin önemli sivil toplum kuruluşlarından FreeBuryatia Foundation, Kremlin'in askere alım politikasında etnik azınlıklara yönelik kasıt olduğunu kaydetti. Kafkaslarda Türk azınlıkların bulunduğu bölgelerde yaşayan Türk halkları arasından yapılan alımların, diğer bölgelere oranla daha fazla olduğu kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden, Kafkasya'da Türk azınlıkların yaşadığı bölgelerde askere alımlara karşı protestoların düzenlendiği belirlendi.

FİNLANDİYA SINIRINA YIĞILMA

Kısmi seferberlik sonrasında imkanı olan Ruslar da ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Rusya'dan Finlandiya'ya geçişlerde geçen haftaya göre yüzde 64'lük bir artışın yaşandığı kaydedildi. Finlandiya sınırından gelen görüntülerde çıkış yapan kişilerin genelde 30 yaş altı Ruslardan oluştuğu görüldü.

ZELENSKİ: KAÇAKLARA MEDENİCE YAKLAŞACAĞIZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, askere alımların “mezarlara seferberlik” olduğunu belirterek, “Kaçaklara uluslararası sözleşmelere göre medenice davranılacak ve savaşmak istemeyen kimseyi Rusya'ya iade etmeyeceğiz” dedi.

SEFERBERLİKTEN KAÇIŞIN CEZASI 10 YIL HAPİS

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kısmi seferberlikten kaçanların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Geçtiğimiz hafta içi Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı birliklerine teslim olmak yerine Türkiye'de dahil başka ülkelere gitmeye başladı. Havaalanlarında ve komşu ülkelerin sınırlarında yaşanan yoğunluk üzerine kısmi seferberlik kararına uymayanlar için hapis cezalarının da uygulanması yönünde yasa tasarısı hazırlandı. Rus parlamentosunda kabul edilen yasa bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı. Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre birliklerine teslim olmayan Rus vatandaşları için 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu suçu tekrarlayanlara da ağır para cezaları verilmesi kararı alındı. Bu suçu ilk kez işleyenler 1 ile 3 milyon ruble arasında para cezasıyla karşılaşabilecek. Bu suçu tekrarlayanlar ise 8 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak.