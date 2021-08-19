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Rusya'da 'kapitalist yeni nesil' geliyor

İnternetin ticarette yeni ufuklar açmasıyla, Rusya'da çocuk yaşta girişimcilerle 'kapitalit yeni nesil' büyümeye başladı.

2 Saat Önce
2021-08-19 10:36:38
Rusya'da 'kapitalist yeni nesil' geliyor

Rusya'da 18 yaşından küçük olup serbest meslek kaydı yaptıranların sayısı yılın ilk 7 ayında iki kat artışla 41 bine yükseldi.

Federal Vergi Servisi'nin açıkladığı verileri haberleştiren İzvestiya gazetesi, genç girişimcilerin Moskova, St. Petersburg ve Moskova Vilayeti'nde yoğunlaştığını yazıyor.

Reşit sayılamayan yaştaki girişimciler genellikle kendi ürettikleri ürünleri internet üzerinden satarak kazanç elde etmekte. Bir kısmı ise kuryelik sektöründe çalışıyor.

Gazeteye konuşan uzmanlar, çocuk girişimci sayısındaki artışı ülkede iş yapma kültürünün gelişmesine ve koronavirüsün tetiklediği ekonomik sıkıntılar sonrası para kazanma ihtiyacının her kesim için artmasına bağlıyor.

Federal Vergi Servisi verileri, 18-24 yaş grubunda da serbest meslek sahibi insan sayısının 13 kat artarak 525 bine ulaştığına işaret etmekte.

Rusya'da sadece kendi emeği üzerinden para kazanan ve başka birini çalıştırmayan kişiler serbest meslek kaydı yaptırabiliyor.

Bu kategori için belirlenen gelir üst sınırı ise yıllık 2,4 milyon ruble (33 bin dolar).

Rusya 2020'de 18 yaşından küçüklerin serbest meslek kaydı yaptırabilmesine olanak tanıyan bir yasa çıkarmıştı.

Kaynak: izvestiya gazetesi, türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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