Rusya'da ilginç tartışma! 'Önce sen bin'

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, bürokratları yerli otomotiv sanayini desteklemek için 'Lada'ya binmeye' çağırdı. Federasyon Konseyi senatörlerinden Andret Klişas da Siluanov'un çağrısına çağrıyla karşılık verdi. Klişas, maliye bakanına 'Siluanov'un Federasyon Konseyi'ne Lada'yla gelmesini bekliyoruz.' şeklinde seslendi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bürokratları yerli otomotiv sanayini desteklemek için "Lada'ya binmeye" çağırdı. Uluslararası St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşan Siluanov, daha önce ithal edilen pek çok ürünün artık ülke içinde üretilmesi gerektiğini belirterek devlet görevlilerinin de şahsen iş dünyasına destek olması gerektiğini söyledi.



Siluanov'a göre, devletin yerli üreticilere "Hava yastığı ve "otomatik camlar üretin" diyebilmesi için yerli otomobillere talebin artması şart.



Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi senatörlerinden Andret Klişas da Siluanov'un çağrısına çağrıyla karşılık verdi.



Kendi telegram kanalında bir post yayınlayan Klişas, maliye bakanına "Siluanov'un Federasyon Konseyi'ne Lada'yla gelmesini bekliyoruz." şeklinde seslendi.



Rusya'nın en büyük otomotiv üreticisi Avtovaz, yaptırımlar nedeniyle hava yastığı, cam kaldırma sistemleri gibi bileşenlerden mahrum kaldığı için minimum donanıma sahip Ladalar üretmeyi planlıyor.



Bu tartışmalar olurken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev de topa girdi ve Siluanov'un önerisini destekledi. Medvedev devlet çalışanlarını ahlaki tutum almaya çağırarak, büyük hatflerle "Tüm yetkililer - SADECE LADA” diye yazdı.



2010 yılında Vladimir Putin'in sarı bir Lada'yı kullanarak tüm Sibirya'yı geçmesinin ardından yerli otomobilin popüleritesi daha da artmıştı. (fotoğrafta)



Kaynak: turkrus.com