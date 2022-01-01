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Rusya'da ilginç 'cehennem araştırmaları' ihalesi

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'da ilginç 'cehennem araştırmaları' ihalesi

Rusya'da ilginç 'cehennem araştırmaları' ihalesi

Rusya'da 'Cehennem arıştırmaları' başlıklı ilginç bir ihale gerçekleştirildi. 'Cehennemin var olması kötülük müdür?' başlığını taşıyan tek bir makale için 742 bin ruble yani yaklaşık 10 bin dolar ödendi.

2 Saat Önce
2022-01-01 08:52:10
Rusya'da ilginç 'cehennem araştırmaları' ihalesi

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Felsefe Enstitüsü "cehennem" ve "kötülük" kavramları üzerine araştırma sipariş etmek için ihaleye çıktı.

RBC gazetesinin haberine göre, "Cehennemin var olması kötülük müdür?" başlığını taşıyan tek bir makale için 742 bin ruble yani yaklaşık 10 bin dolar ödendi.

Haberde "Alexius Meinong ve 19. yüzyıl Avusturya Felsefesi" başlıklı makale için de 667 bin ruble ödendiği bilgisi yer aldı. "Faydasız özgürlük ve cehennem problemli" başlıklı makalenin sahibi de 742 bin rubleyle ödüllendirildi.

Gazetenin ulaştığı enstitü yetkilileri, uygulamanın yasal olduğunu açıkladı. Haberde enstitü başkanının kısa bir süre önce değiştiğine de dikkat çekildi.

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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