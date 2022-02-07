Rusya'da emekli subaylardan Putin’e karşı bildiri: ''Türkiye müdahale edebilir''

Rusya'da emekli ve yedekte olan subaylar bildiri yayınlayarak, Moskova'nın ''Ukrayna'yı işgal'' planından vazgeçmeye çağırdılar.

Emekli General Leonid Grigoryevich Ivashov imzasıyla yayınlanan ve tüm subaylar adına açıklanan bildiride “Aksi taktirde Türkiye'nin bu durumdan istifade edip Kafkasya ve Kırım'a işgal edeceği” uyarısında bulundular.

Açıklanan bildiride, tüm emekli ve askeri personele, Rusya vatandaşlarına uyanık olma, organize olma, Tüm Rusya Subaylar Meclisi Konseyi'nin taleplerini destekleme, propagandaya ve savaş başlatmaya aktif olarak karşı çıkma ve iç sivil bir iç çatışmayı önleme tavsiyesi ile çağrıda bulunuldu.

Ukrayna'ya karşı askeri güç kullanımı, öncelikle Rusya'nın bir devlet olarak varlığını sorgulanacağına dikkat çekilen bildiride Rusları ve Ukraynalıları da sonsuza kadar can düşmanı yapacağı aktarıldı.

Savaşın on binlerce ölü genç, uzuvlarını kaybeden erkekler yaratacağını dile getiren bildiride Rusya'nın gelecekteki demografik durumunu kesinlikle etkileyeceği vurgulandı.

Rusya'nın savaş açması halinde Rus birliklerinin, aralarında sadece birçok Rus erkeğinin yer alacağı sadece Ukrayna ordusu ile değil aynı zamanda birçok NATO ülkesinden askeri personel ve teçhizatla da karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı.

TÜRKİYE İŞGAL EDEBİLİR İDDİASI

Bildiride Türkiye'nin da savaş sonrasında Kırım ve Kafkasya'ya da müdahale edeceği iddia edildi. Bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin hangi tarafta savaşacağını açıkça belirttiği vurgulanırken, Türkiye filosunun Kırım ve Sivastopol'u "kurtarması" ve muhtemelen Kafkasya'yı işgal etmesi emrinin verilebileceği varsayıldı.

Ayrıca Rusya'nın kesinlikle barışı ve uluslararası güvenliği tehdit eden ülkeler kategorisine gireceği de aktarılan bildiride, ülkenin en ağır yaptırımlara maruz kalacağı, dünya toplumunun bir paryasına dönüşeceği ve muhtemelen bağımsız bir devlet statüsünden bile mahrum kalacağı ifade edildi.

Subaylar ve emekli generaller yayınladıkları bildiride Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak, savaş çıkarmaması konusunda talepte bulundu.

Kaynak: Odatv

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